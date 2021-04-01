بغداد تصرف رواتب الدوائر الاتحادية في اقليم كوردستان

2021/04/01 | 20:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت آرزو محمود النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، استلام نحو 6 آلاف موظف، في اقليم كوردستان، رواتبهم من بغداد، وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت متأخر من ليلة الاربعاء ـ الخميس، على مشروع قانون الموازنة المالية بالكامل بضمنه حصة اقليم كوردستان.

واوضحت النائبة آرزو محمود لـPUKmedia: انه وبحسب قانون الموازنة، نحو 6 آلاف موظف ضمن الدوائر الاتحادية في الاقليم، سيستلمون رواتبهم من الحكومة الاتحادية، بضمنهم ادارة السدود والجوازات والاقامة والجنسية وغيرها بعد موافقة حكومة اقليم كوردستان.

واضافت: ان القرار سيخفف العبء عن كاهل وزارة المالية في اقليم كوردستان، مشيرة الى انهم سيتقاضون رواتبهم اسوة باقرانهم في بقية المحافظات.

PUKmedia خاص

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