النفط تعلن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة خلال آذار

2021/04/01 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الخميس، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة خلال آذار الماضي.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (91) مليوناً و(311) ألفاً و( 929 ) برميلاً”.وأضافت أن “الإيرادات بلغت (5) مليارات و(782) مليونا و(711) ألف دولار”، مؤكدة أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (63.329) دولار”.

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