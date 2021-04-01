2021/04/01 | 20:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الخميس 1 أبريل 2021 | 07:49 مساءً

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النفط تعلن احصائية الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي

أعلنت وزارة النفط، الخميس، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.



وذكرت الوزارة في بيان أن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (91) مليونا (311) الفا و(929) برميلاً، بايرادات بلغت (5) مليارات و(782) مليونا و(711) الف دولار”.



وأضاف البيان، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (88) مليونا و(240) الفا و(184) برميلا”، مضيفةً “اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(71) الفا و(745) برميلا”.



ولفتت إلى أن “معدل الصادرات اليومية (2) مليون و(945) الف برميل”، مبينةً أن “معدل سعر البرميل الواحد (63.329) دولارا”.

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