التجارة تبرم عقداً لشراء 80 ألف طن سكر من مناشئ محلية

2021/04/01 | 20:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، التعاقد لشراء 80 ألف طن من السكر من المناشئ المحلية، مشيرة إلى أن التعاقد جاء لتأمين مفردات البطاقة التموينية للأشهر المقبلة.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (1 نيسان 2021)، أن "وزير التجارة علاء الجبوري ترأس اليوم، اجتماعا للجنة التعاقدات المركزية في وزارة التجارة وتم إقرار توصية للتعاقد لشراء 80 ألف طن من مادة السكر من المعامل الوطنية لتوفير مفردات البطاقة التموينية للأشهر المقبلة".

وأضاف البيان أن "لجنة التعاقدات تدرس حاليا التعاقد لشراء كميات من الرز وزيت الطعام لتوفير خزين جيد من مفردات البطاقة التموينية وتجهيز المواطنين بها للأشهر المقبلة".

وتابع أن "وزارة التجارة تعمل وفق خيارات متعددة الهدف منها تأمين مفردات البطاقة التموينية والمحافظة على أسعار السوق المحلية من خلال قيام أجهزة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة بزيارات إلى الأسواق المحلية التجارية بالتنسيق مع أجهزة الجريمة المنظمة".

وبين، أن "فرق هذه الوزارة قامت بوضع اليد على مخالفات كثيرة سواء على مستوى الأسعار في محافظة نينوى ومحافظات أخرى، وفي موضوع ضبط كميات كبيرة غير صالحة للاستهلال البشري أو خارج الصلاحية".

وأشار البيان، إلى "أهمية تعاون المواطنين للابلاغ عن مخالفات لدى الوكلاء أو لدى مراكز التموين والإبلاغ عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الرقابة الشعبية الموجود على الانترنت، بهدف وضع اليد على المخالفات وإمكانية الانتهاء من حملة التجهيز التي بدأت منذ أسبوع وتستمر لاستكمال حصة شهر رمضان بكامل مفردات مادة السكر والزيت والرز والطحين فضلا عن كميات من طحين الصفر خلال شهر رمضان".

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