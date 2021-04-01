2021/04/01 | 20:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

علقت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس، على إقرار قانون الموازنة العامة للعراق، فيما كشفت رئاسة البرلمان فحوى اتصال هاتفي من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ذات الصدد.

وقالت السفارة في بيان، 1 نيسان/أبريل، "يسعدنا إقرار العراق موازنة 2021، حيث يمكنه الآن المضي قدمًا في مسار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ستؤدي لتحقيق المزيد من الازدهار والأمن".

وأضاف البيان، "تتطلع الولايات المتحدة إلى استمرار شراكتنا مع العراق والشعب العراقي".

من جانبه، قال المكتب الإعلامي للصدر، إنّ الأخير أجرى اتصالات برئاسة البرلمان ورئيس تحالف سائرون و"حثهم على مراقبة تطبيق فقرات قانون الموازنة وإبعادها عن أيدي الفاسدين".

فيما قال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إنّ "الصدر ثمن جهود مجلس النواب في إقرار قانون الموازنة، وأهمية دور المجلس في مراقبة تطبيق فقرات القانون بالشكل الأمثل، خدمةً للمواطن وتلبيةً لحاجاته".

وصوت مجلس النواب، الأربعاء، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بقيمة أكثر من 100 تريليون دينار، بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية.

واحتسبت الإيرادات النفطية باعتماد سعر 45 دولارًا للبرميل وبسعر صرف 1450 دينار لكل دولار.

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