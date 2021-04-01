المشتركة: اتفاق سنجار ماضٍ ودرجات وظيفية لأهالي القضاء ضمن الموازنة

2021/04/01 | 20:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، وجود درجات وظيفية للقوات الأمنية لأهالي قضاء سنجار ضمن موازنة 2021.وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "إن الحكومة ماضية باتفاق سنجار وعازمة على تطبيقه" لافتاً الى "عدم السماح بتواجد أي عنصر من المظاهر المسلحة " .وأكد أنه "لايمكن عودة المظاهر المسلحة في سنجار غير الجهات التي تم الاتفاق عليها" موضحاً أن "القوات الأمنية لديها القدرة والسيطرة وعلى القضاء".وأشار الخفاجي الى أن "هناك درجات وظيفية لأهالي سنجار ضمن الموازنة العام الحالي في ما يخص القوات الامنية" مؤكداً ان" الحكومة جادة في فتح مراكز الجنسية والمحاكم".

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