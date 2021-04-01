رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث.. نائب يبين حقيقة استقطاعها من عدمه بعد إقرار الموازنة - عاجل

2021/04/01 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف عضو مجلس النواب، أسعد المرشدي، الخميس (1 نيسان 2021)، حقيقة إلغاء استقطاعات الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث في قانون موازنة سنة 2021.وقال المرشدي، لـ(بغداد اليوم)، ان "قانون موازنة سنة 2021، لم يتضمن استقطاعاً في رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، فهذا الأمر تم الغاؤه بإلغاء المادة الخاصة باستقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين، التي رفضها البرلمان".وبين ان "رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث ليس فيها تأثير كبير على قضية توفير الأموال سواء للموظفين او المتقاعدين".

وتابع "لهذا تم الغاء هذه الفقرة، إذ لا تأثير مالي كبير لهذه الاستقطاعات على الموازنة".

وصوت مجلس النواب بجلسته السابقة، على إلغاء المادة 20 من النص المقترح لمشروع موازنة 2021 ، والتي نصت على فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين.

وأقر البرلمان، امس الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة بعد أشهر من التعطيل بسبب فقرات خلافية.ورفع البرلمان حجم الموازنة العامة لعام 2021 قبل إقرارها إلى أكثر من 101 ترليون دينار عراقي، أي نحو 69 مليار دولار، بارتفاع عن تقديرات الحكومة التي بلغت 96 ترليون دينار عراقي.واحتسبت الحكومة سعر برميل النفط على أساس 42 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يوميا، لكن البرلمان احتسبه بسعر يصل إلى 45 دولارا، مستخدما العملة العراقية في تقييم سعر البرميل بدلا من الدولار، مما أنهى جدلا سياسيا كبيرا بشأن إعادة الدعم الحكومي لقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.

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