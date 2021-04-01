بعد توفر اللقاح.. الصحة تضع خياراً وحيداً أمام العودة للحياة الطبيعية في العراق

2021/04/01 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حذرت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة، ربى فلاح، من انهيار النظام الصحي في البلاد، بعد تجاوز عدد الإصابات معدل الـ 6000 شخص يومياً.

وقالت حسن في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "استمرار عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية وعدم تعاطي المواطنين بحملة التطعيم للقاح فيروس كورونا التي تنفذها وزارة الصحة، قد يضعنا اأمام انهيار النظام الصحي في البلاد".

وأضافت، أن "انظمة صحية في دول عظمى إنهارت مع تزايد الإصابات ووقفت عاجزة أمام معالجة الحالات الحرجة".

وبشأن اللقاحات المتوفرة تابعت حسن أن "اللقاحات المتعاقد عليها آمنة ومخول العمل بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وفيما يخص لقاح استرازينيكا، فقد تم تطعيم 10 ملايين مواطن به حول العالم، تضرر منه حوالي 30 شخصا فقط بعد تعرضهم للتجلطات الدموية، لكن البحوث العلمية اثبتت أن اللقاح ليس له علاقة بالتجلطات الدموية".

وأشارت إلى أن "اللقاح لن يكون اجباريا لكننا نحث المواطنين على تلقيه لتقليل خطورة الإصابة والوصول إلى المناعة المجتمعية التي يمكن من خلالها العودة للحياة الطبيعية على مختلف المستويات".

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