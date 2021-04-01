مطالبات لنشر قوات من الحشد الشعبي لمسك الحدود بين ديالى وبغداد

2021/04/01 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالب مسؤول حكومي في ديالى السلطات الامنية بنشر / 500 / مقاتل من الحشد الشعبي لمسك الحدود الملتهبة مع بغداد .وقال مهدي الشمري مدير ناحية كنعان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الحدود الملتهبة التي تضم مناطق مهجورة بين ناحية بهرز وحدود بغداد لاتزال بدون حلول امنية لاحتوائها على مضافات داعش المتخفية في المناطق الزراعية الكثيفة والتي تعد مصدر تهديد لامن ديالى وبغداد بشكل عام".واضاف ان نشر أبراج رصد ومراقبة من حدود ناحيتي بهرز وكنعان وصولا لحدود بغداد كفيلة في منع تسلل الارهابيين الى المنطقة .داعيا الجهات الامنية العليا الى نشر قوات من الحشد الشعبي لمسك / حزام النار / بين ديالى وبغداد ./انتهى

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