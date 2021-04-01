وزير التربية يحث موظفي الوزارة على تحديث قاعدة بياناتهم الانتخابية

2021/04/01 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة التربية عن قيام مكتب انتخابات بغداد في المفوضية المستقلة للانتخابات ، حملة لتحديث قاعدة بياناتهم الانتخابية داخل مبنى الوزارة بهدف ضمان حق التصويت المقبل لاختيار من يمثلهم في مؤسسات الدولة .واكد وزير التربية علي حميد الدليمي في توجيه تم اعمامه على المديريات العامة في المحافظات بضرورة حث الموظفين لتحديث قاعدة بياناتهم الانتخابية واستبدال البطاقة القديمة بأخرى حديثة التي تحمل بيانات الناخب وصورته ، وأضاف ان نشر الثقافة الانتخابية بين جميع مؤسسات الدولة امر مهم كون شريحة الموظفين تُساهم في صنع مستقبل البلاد .وبينت الوزارة في بيان ان الحملة شهدت منذ انطلاقها إقبالاً واسعاً من قبل الموظفين على تحديث قاعدة بياناتهم الانتخابية لإنجاح هذا الحدث الوطني الكبير ./انتهى9

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