النفط تعلن الايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي

2021/04/01 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة النفط، الخميس، الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، (1 نيسان 2021)، ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (91) مليونا (311) الفا و(929) برميلا، بايرادات بلغت (5) مليار و(782) مليون و(711) الف دولار".

وأضاف ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (88) مليون و(240) الف و(184) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليونا و(71) الفا و(745) برميلا".

وتابع، "وبلغ معدل الصادرات اليومية (2) مليون و(945) الف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 63.329) دولارا".

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