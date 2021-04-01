أسلمة رأس المال من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الثانية عشر – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/04/01 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 12 .



كيف تنظرون إلى الدعوات التي تتعالى أصواتها لأسلمة رأس المال (إن صح التعبير) في خضم أزمات مالية مستدامة يعيشها العراق؟ لابد قبل الإجابة على هذا السؤال معرفة ماهيات النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يستمد أصوله من القرآن والسنة النبوية واعتماده على الأخلاقيات والقيم الإنسانية ونبذ الاستغلال للإنسان وأُسسه :المصداقية والأمانة واعتمد على مبدأ الاقتصاد الحقيقي الذي تتكون فيه الثروة من العمل ......





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