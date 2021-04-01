بين تغريب القضية العراقية وتعريبها الحل في استراتيجية ثورة الشباب - حسن خليل غريب

2021/04/01 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_خليل_غريب من أهم الثغرات التي تواجه انتفاضات (ربيع الشباب العربي)، هو أن القوى المتكالبة للاستيلاء على الثروات العربية، وتقاسمها حصصاً، جعلوا الحراك الشعبي في كل قطر عربي منفصلاً عن الآخر، وملهوَّا بلعق جراحه.



والمقصود منه أن يضعفوا الحراكات كلها من أجل حرف مساراتها، ومنع التواصل فيما بينها وتجريدها من قوة الزخم الوحدوي الذي يوفره التنسيق فيما بين أطرافها.ولكن على الرغم من كل تلك العوائق، فقد برزت على ......





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