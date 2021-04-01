2021/04/01 | 20:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط يوم الخميس، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (91) مليونا (311) الفا و( 929 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليار و(782) مليون و (711 ) الف دولار .

واضافت: ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (88) مليون و(240) الف و (184) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 71) الفا و( 745 ) برميلا، لافتة الى ان معدل الصادرات اليومية بلغت (2) مليون و(945) الف برميل ، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 63.329 ) دولارا .

PUKmedia عن اعلام الوزارة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحقق اكثر من 5 مليارات دولار كايرادات للنفط) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحقق اكثر من 5 مليارات دولار كايرادات للنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).