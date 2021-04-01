انخفاض مناسيب المياه في اقليم كوردستان

2021/04/01 | 20:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للسدود التابعة لوزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، عن انخفاض مناسيب المياه، محذرة من خطر الجفاف.

وقال اكرم احمد المدير العامة للسدود لـPUKmedia: ان ايران وتركيا تقومان بخزن المياه، ما ينعكس سلبا على مناسيب المياه في كوردستان والعراق، موضحا، ان الدولتين الجارتين ليست لديهما اي مبادرة لحل مشكلة المياه وتنظران الى المشكلة كسياسة مائية خاصة بهما.

واضاف: ان مؤتمر بغداد الدولي للمياه الذي انعقد قبل شهر، خرج بعدة توصيات، لكن من المستبعد التزام ايران وتركيا بتلك التوصيات رغم مشاركتهما في المؤتمر، لافتا الى ان انخفاض نسبة الامطار على اقليم كوردستان خلال العام الجاري، يهدد بحدوث الجفاف، ما انخفضت مناسب مياه السدود في كوردستان.

وبين، ان حكومة اقليم كوردستان قررت في السابق انشاء العديد من السدود، لكن الازمة المالية تسببت في ايقاف العمل فيها.

PUKmedia خاص

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