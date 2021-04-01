غداً.. إيران وخمس دول تعقد اجتماعاً بشأن الاتفاق النووي

2021/04/01 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “رويترز” بأن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران قررت عقد اجتماع عبر الانترنت، غدا الجمعة، لبحث الاتفاق النووي.كما سيناقش الاجتماع “كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف”، وفق ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.ونقلت “رويترز” عن مصدرين دبلوماسيان أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران يوم …

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