الصحة العالمية تتحدث عن ارتفاع الإصابات بكورونا في العراق

2021/04/01 | 20:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطأحمد المنظري، إن المنظمة ما تزال ترى اتجاهًا يبعث على القلق فيما يتعلق بعدد المصابين بـ(كوفيد-19) في إقليم شرق المتوسط، الذي يضم 22 بلدًا.

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