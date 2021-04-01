2021/04/01 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، مقتل 3 عناصر بداعش وتدمير مضافة من قبل طيران الجيش العراقي، بمحافظة صلاح الدين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 نيسان 2021)، إنه "تمكن طيران الجيش من قتل ثلاثة إرهابيين وتدمير مضافة تابعة لداعش وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف جوي لطيران الجيش يقتل ثلاثة من عناصر داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف جوي لطيران الجيش يقتل ثلاثة من عناصر داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).