وزير الطاقة السعودي ينفي تأثير محادثات المسؤولين الأمريكيين على قرار

2021/04/01 | 20:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن إجتماع أوبك والمستقلين لم يناقش أسواق النفط مع المسؤولين الأميركيين، وأن المحادثات معهم لم تؤثر على قرار زيادة إنتاج النفط تدريجيا بداية من مايو، بحسب وكالة أنباء "رويترز".وأكد وزير …

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