العراق يعلن إيرادات النفط.. واتفاق على رفع الإنتاج في

2021/04/01 | 21:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس، الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر آذار/مارس الماضي.

وذكرت وزارة النفط في بيان، 1 نيسان/أبريل، أنّ "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر آذار، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت (91) مليونًا (311) ألفًا و(929) برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من (5) مليارات و(782) مليون دولار".

وأضاف البيان، أنّ "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت أكثر من (88) مليونًا و(240) ألف برميل، مقابل أكثر من 3 ملايين برميل من حقول كركوك عبر ميناء جيهان".

وبلغ معدل الصادرات اليومية، بحسب البيان، نحو 3 ملايين برميل يوميًا، بمعدل سعر بلغ 63.32 دولار.

وكشفت وكالة "رويترز" استنادًا إلى "مصدر مطلع"، عن اتفاق توصلت إليه مجموعة "أوبك+" على زيادة تدريجية في إنتاج النفط اعتبارًا من شهر آيار/مايو المقبل.

وقال المصدر، إنّ "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج بحجم 350 ألف برميل يوميًا في آيار/مايو، ومثلها في حزيران/يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًا في تموز/يوليو.

في المقابل، أكد مصدر، بحسب "رويترز"، أنّ السعودية لم تبلغ حتى الآن عن خطط لخفضها الطوعي.

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًا لدعم الأسعار، فيما تضيف السعودية مليون برميل يوميًا لتلك التخفيضات.

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