المالكي يشدد على أهمية ضبط الأوضاع الأمنية ومعالجة الانفلات المسلح

2021/04/01 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعشدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، على أهمية ضبط الأوضاع الأمنية ومعالجة الانفلات المسلح.وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لروسيا في بغداد".وأعرب المالكي، عن تقديره للجهود التي بذلها خلال فترة عمله متمنياً له التوفيق بمهامه الجديدة".واضاف، البيان، انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تشهدها المنطقة، وسبل التعاون المشترك بين العراق وروسيا من اجل تحقيق الاستقرار".واشار رئيس ائتلاف دولة القانون وفقا للبيان، الى "التحديات التي يشهدها العراق، ومنها التحدي الامني، والاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات المبكرة، لتغيير الواقع الذي تشهده البلاد". وشدد على "أهمية ضبط الأوضاع الأمنية ومعالجة الانفلات المسلح لأنه يشكل عائقا حقيقيا لإجراء الانتخابات"، مثمناً موقف موسكو الداعم لسيادة واستقرار العراق".

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