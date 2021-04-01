الداخلية تعلن القبض على تجار بتهمة احتكار مواد غذائية بقصد رفع أسعارها

2021/04/01 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على بعض التجار الذين يحتكرون المواد الغذائية بقصد رفع قيمتها السعرية.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا قوله إن "المفارز الأمنية، تلقي القبض بين الحين والآخر على من يحتكر المواد الغذائية بقصد رفع قيمتها السعرية التي تتنافى مع القانون".وأوضح اللواء المحنا، أن " الزيادة بالأسعار إذا كانت تتوافق مع نسبة صعود قيمة الدولار، فهو أمر طبيعي" مشيراً إلى " مهام المتابعة من قبل مؤسسات أخرى في اطار الدعم الذي تقدمه الدولة لإجراء التوازن ومنع استيراد المواد المتشابهة فضلاً عن دعم المنتج المحلي".وأضاف أن "دعم المنتجات في إطار الدولة، يقابله تعهدات بعدم رفع الأسعار بالشكل الذي لا يسبب ثقلاً على كاهل المواطن".وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الأسعار نتيجة جشع بعض التجار.

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