بيان من الأمن العام السعودي بعد ضبط شخص يردد هتافات مؤيدة لداعش بالحرم المكي

2021/04/01 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الأمن العام السعودي القبض على شخص ردد هتافات مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي في الحرم المكي.

وقال الأمن السعودي في بيان إن "أمن الحرم ضبط شخصا يحمل سلاحًا أبيض بالمسجد الحرام ويردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية (داعش) دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، مقطع فيديو يظهر هتافات أطلقها شخص مؤيد لداعش داخل الحرم المكي بالسعودية، أثناء تجوله بين المصلين.وصرخ قائلا وفق المقطع : "اللهم أعز الدولة الإسلامية في العراق وفي الشام (داعش) وفي اليمن وفي كل مكان"، ما أثار ضجة داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، قبل أن يلقي الأمن القبض عليه.

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