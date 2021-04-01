المالكي يثمن موقف موسكو الداعم لسيادة واستقرار العراق

2021/04/01 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لروسيا في بغداد .وأعرب المالكي بحسب بيان لمكتبه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله متمنياً له التوفيق بمهامه الجديدة.واضاف البيان انه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تشهدها المنطقة ، وسبل التعاون المشترك بين العراق وروسيا من اجل تحقيق الاستقرار .واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى التحديات التي يشهدها العراق ، ومنها التحدي الامني ، والاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات المبكرة ، لتغيير الواقع الذي تشهده البلاد ، مشددا على اهمية ضبط الاوضاع الامنية ومعالجة الانفلات المسلح لانه يشكل عائقا حقيقيا لاجراء الانتخابات، مثمناً موقف موسكو الداعم لسيادة واستقرار العراق .من جانبه جدد السفير الروسي دعم بلاده للعراق والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات، وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين./انتهى9

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