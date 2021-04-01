طيران الجيش يقتل ثلاثة إرهابيين ويدمر مضافة لعصابات داعش في صلاح الدين

2021/04/01 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قتل طيران الجيش ثلاثة إرهابيين ويدمر مضافة لعصابات داعش بضربة جوية في صلاح الدين .وذكر بيان لوزارة الدفاع ان طائرات طيران الجيش تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين وتدمير مضافة بضربة جوية أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين./انتهى9

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