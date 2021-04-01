"سواغ راب".. من مغن شهير إلى ملاحق بتهم "احتيال" متكررة

2021/04/01 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح مغني الراب التونسي الفرنسي الشهير "سواغ مان" موضع ملاحقة قضائية للاشتباه بضلوعه في عمليات احتيال ضخمة، فيما كان سابقا يلهب مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعه المصورة، وحرق الأوراق النقدية.

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