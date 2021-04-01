التربية توضح بشأن انهاء العام الدراسي (وثيقة)

2021/04/01 | 21:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التربية، الخميس، عدم صدور اي كتاب من الوزارة بشان "معالجات" لانهاء العام الدراسي الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (1 نيسان 2021) انه ""تود وزارة التربية اعلامكم بان ماورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية بخصوص بعض المعالجات الامتحانية هو كتاب مزور ولا أساس له من الصحة".

واضاف البيان، ان " الوزارة تهيب بكافة طلبتها ومتابعيها توخي الدقة باخذ القرارات والأخبار من المواقع الرسمية التابعة للوزارة".

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