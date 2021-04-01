القنصلية البريطانية تشيد بدور قوباد طالباني

2021/04/01 | 21:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت القنصلية البريطانية في اقليم كوردستان، حكومتي الاتحادية والاقليم، بمناسبة تمرير قانون الموازنة الاتحادية، مشيدة بدور قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان.

وقالت القنصلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انها تهنىء حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لتوصلهما الى اتفاق بشأن الموازنة، مشيدة بشكل خاص، بدور قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان في الوصول للاتفاق.

واضافت: ان الاتفاق، يشكل فرصة لحكومة اقليم كوردستان للمضي بالاصلاحات واعادة البناء بعد مكافحة فايروس كورونا، مشيرة الى ان اتفاق اربيل وبغداد بداية جيدة لتقوية العلاقات، وستواصل بريطانيا دعمها للجانبين.

PUKmedia ترجمة

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