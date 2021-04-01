العراق يقرّ موازنة أدنى بـ30% في ظل أزمة اقتصادية

2021/04/01 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – كشف البرلمان العراقي الخميس عن موازنة للعام 2021 بقيمة 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019، في وقت يمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية.وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020، حيث بات 40% من السكان البالغ عددهم […]

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