2021/04/01 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الخميس، أن طيران الجيش قتل ثلاثة عناصر ينتمون لتنظيم داعش، ودمر مضافة لهم في محافظة صلاح الدين.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش يقتل ثلاثة إرهابيين ويدمر مضافة في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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