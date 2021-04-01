2021/04/01 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص أوضحت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، اليوم الخميس، أوضحت خطواتها المستقبلية بشأن الكليات والجامعات الأهلية، فيما تحدثت عن ضرورة إعادة تقييم هذه المؤسسات من قبل وزارة التعليم.وقال عضو اللجنة، رياض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم النيابية توضح خطواتها المستقبلية بشأن الجامعات والكليات الأهلية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم النيابية توضح خطواتها المستقبلية بشأن الجامعات والكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم النيابية توضح خطواتها المستقبلية بشأن الجامعات والكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).