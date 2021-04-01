فنطازيا الموازنة العامة للدولة .. في العراق الفنطازي

2021/04/01 | 21:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

لديّ أسئلةٌ رئيسة الآن ..



بعد إنْ خمدَ

دويّ "المدافع السياسيّة"، وتصالحَ

"المتحاربونَ" في جميع الجبهات ، وبدأوا

في تشارك "القصعة" ، وعادوا أصدقاء و"

أحباب"، كما كانوا

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