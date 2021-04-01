وزارة النفط تعلن الإيرادات المالية للشهر الماضي

2021/04/01 | 21:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الخميس، حجم

الإيرادات المالية المتحققة لشهر آذار

الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مجموع

الصادرات لشهر آذار الماضي بحسب

الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة

تسويق النفط العراقية سوم

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