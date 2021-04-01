رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يبحث مع وفد عراقي برئاسة وزير الصحة تطوير التعاون بين البلدين

2021/04/01 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي واعضاء الوفد المرافق له بحضور وزير الصحة حمد حسن ووزير الخارجية شربل وهبي وعدد من كبار الموظفين اللبنانيين.وأكد دياب خلال الاجتماع "أهمية تطوير إطار التعاون بين لبنان والعراق"، منوها بـ"وقوف العراق إلى جانب لبنان في محنته، حيث كان بين أولى الدول التي سارعت إلى تقديم المساعدة بعد انفجار مرفأ بيروت".وتمنى "تسريع العمل بآليات التعاون في مختلف القطاعات، إضافة إلى استعجال تطبيق القرار العراقي بشأن تزويد لبنان بالنفط من العراق".كما شكر "القيادة العراقية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والحكومة والشعب العراقي على وقوفهم إلى جانب لبنان".وبعد اللقاء صرح الوزير التميمي قائلا: "تشرفنا بلقاء رئيس حكومة لبنان الشقيق، ونقلنا تحيات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وأثنى الرئيس دياب على دعم العراق وحكومة العراق لجهود وزارة الصحة ودعم الشعب اللبناني بالمساعدات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.وتابع كذلك ناقشنا مستقبل التعاون بين البلدين وزيارة رئيس حكومة لبنان إلى العراق للقاء رئيس الحكومة على رأس وفد حكومي كبير، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وأطلعنا الرئيس دياب على المناقشات التي جرت بين وزارتي الصحة العراقية واللبنانية حول التعاون في مختلف القضايا الصحية، لا سيما في مجالات الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين، كالسياحة الطبية والتدريب المشترك للكادرات الطبية والصحية والتمريضية والإدارية وإدارة المستشفيات في البلدين الشقيقين".وختم: "نأمل أن تكون الزيارة القادمة لوزير الصحة اللبناني إلى جمهورية العراق لإتمام هذه الاتفاقيات والمباشرة بتطبيقها، من أجل رفع المستوى الصحي لبلدينا "./انتهى9

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