حصيلة كورونا في إقليم كردستان.. 755 إصابة و10 وفيات

2021/04/01 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل 755 إصابة بكورونا و10 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 755 إصابة جديدة من بين 9200 فحص للكشف عن الفيروس.وتوزعت الإصابات الجديدة على أربيل بواقع 171، والسليمانية 222، ودهوك 322، حلبجة 7، كرميان 31، رابرين 2.كما تماثل 333 مصاباً للشفاء، إلى جانب تسجيل 10 وفيات، على النحو التالي: 4 أربيل، 3 السليمانية، 2 دهوك، حالة واحدة في كرميان.وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 122915 حالة، بينها 109995 شفاء و3680 وفاة، فيما يتلقى 9240 مصاباً في العلاج./انتهى9

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