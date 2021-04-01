بالفيديو..لحظة إلقاء القبض على شاب يطلق شعارات داعشية بالحرم المكي

2021/04/01 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات الأمن السعودية اليوم الخميس، القبض على شاب أطلق عبارات داعشية وهابية في الحرم المكي أثناء أداء رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لمناسك ...

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