الشرطة تعتقل شخصا يحمل سكينا وسط الحرم المكي.. وفيديو يوثق هتافاته قبل الاعتقال

2021/04/01 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة الحرم في مدينة مكة اعتقال شخص يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية.

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