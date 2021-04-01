قفزة في أسعار النفط بعد قرار أوبك بزيادة الانتاج

2021/04/01 | 21:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار النفط، الخميس، قفزة بنحو 3%، بعد قرار مجموعة "أوبك+" بزيادة الإنتاج تدريجيا اعتبارا من شهر ايار المقبل.

وكانت "أوبك+" اتفقت اليوم، (1 نيسان 2021)، على تخفيف تدريجي لتخفيضاتها لإنتاج النفط من ايار، وذلك بعد أن طلبت الإدارة الأميركية الجديدة من السعودية الإبقاء على أسعار الطاقة في المتناول.

وارتفع خام برنت فوق مستوى 64 دولارا، وخام غرب تكساس المتوسط فوق مستوى الـ60 دولارا.

وقررت المجموعة، التي تنفذ تخفيضات كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في 2020 نتيجة لأزمة فيروس كورونا، تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في ايار، ثم 350 ألف برميل يوميا أخرى في حزيران، و400 ألف برميل يوميا في تموز.

وبموجب اتفاق اليوم، ستكون التخفيضات النفطية التي تنفذها "أوبك+" عند ما يزيد قليلا فحسب على 6.5 مليون برميل يوميا من ايار، وذلك مقارنة مع التخفيضات الحالية التي تقل قليلا عن سبعة ملايين برميل يوميا في نيسان.

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