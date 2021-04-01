أونغ سان سو تشي أمام القضاء ولندن تستهدف الجيش البورمي تجاريا

2021/04/01 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي في 17 كانون الثاني/يناير 2020 في القصر الرئاسي في نايبيداو.© AFP STR رانغون (أ ف ب) – فرضت بريطانيا الخميس عقوبات جديدة على القيادة العسكرية في بورما ردا على حملتها الأمنية القاسية ضد المحتجين، بينما مثلت الزعيمة المدنية التي أطاح بها الجيش أونغ سان سو تشي […]

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