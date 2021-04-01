مهرجان مونترو السويسري للجاز يقام في تموز رغم الجائحة

2021/04/01 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشخاص جالسون عند بحيرة جنيف قرب تمثال لمغني فرقة “كوين” الشهير فريدي ميركوري في 4 نيسان/ابريل 2020 © ا ف ب/ارشيف فابريس كوفريني جنيف (أ ف ب) – أعلن منظمو مهرجان مونترو للجاز في سويسرا الأربعاء أن هذا الحدث المرموق سيقام في موعده في تموز/يوليو المقبل رغم جائحة كوفيد-19، على أن ينظَّم قسم منه في […]

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