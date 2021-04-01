العراق يشتري لقاح فايزر بأكثر من 8 ملايين دولار

2021/04/01 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، موافقة المجلس على توصية وزارة الصحة، القاضية شراء كميات إضافية من لقاح فايزر.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 نيسان 2021) إنه "وافق مجلس الوزراء على عدد من توصيات وزارة الصحة بشأن مواجهة جائحة كورونا، أبرزها شراء كميات إضافية من لقاح شركة فايزر".

ونصت التوصيات - بسحب البيان - "على تولي وزارة المالية تمويل وزارة الصحة مبلغا مقداره ( ۸.۱۲٦.۸۲۰ ) دولارا ، فقط ثمانية ملايين ومئة وستة وعشرون ألفا وثمانمئة وعشرون دولارا؛ لتوريد الوجبة الأولى من لقاح شركة فايزر البالغ مقداره نحو 3 ملايين دولار من تخصيصات الوزارة للأشهر المقبلة، على أن يجري استقطاع المبلغ المذكور لصالح وزارة الصحة من محفظة البنك الدولي للمشروعات المتعثرة في العراق، عن قيمة ( ۲ ) دولار تدفع مقدما عن كل جرعة في الاتفاقية، فضلا عن مبلغ مقداره 5.1 مليون دولار ، عن قيمة أكثر من 512 ألف جرعة، في الوجبة الأولى من الاتفاقية".

واضافت، أنه "نصّت التوصيات التي صادق عليها مجلس الوزراء على شراء كميات إضافية من لقاح شركة فايزر، بعد أن تعاقد العراق مع الشركة لشراء 1.5 مليون جرعة، وتخويل السيد وزير الصحة صلاحية التعاقد مع المتقاعدين من الأطباء الاستشاريين والاختصاص لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية، وبمبلغ شهري مقداره مليون دينار، للحاجة الماسة لخدماتهم، على أن يكون عملهم بحسب المؤسسات الصحية وخلال فترة فيروس كورونا".

كما "تضمّنت التوصيات، أيضا، تلقيح وزارة الصحة المقيمين العرب والأجانب وبضمنهم الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية داخل العراق".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، الانتهاء من استعداداتها "اللوجستية" الخاصة لاستلام لقاح فايزر المضاد لكورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 اذار 2021)، أنه "وردت لمخازن قسم توزيع المستلزمات الطبية بعد ظهر اليوم المصادف 20/3 كمية قدرها 1500000 من مادة Alcohol pad حيث آمنت من عقد الشراء المباشر 2021 11.



DA ، وقد سبق وأن وردت خلال الأسبوع الفائت السرنجات الخاصه بلقاح فايزر انفا المتضمنة مواصفات Lure_lock syringes 0.035..(,lock type..



Low dead volium) تعود لعقد الشراء المباشر Da..



2021 16".

واضاف، "اما المذيب الخاص بلقاح فايزر فقد ورد لنا قبل فترة وبالمواصفات المطلوبة من قبل فايزر حصرا وهو Sod.



Chloride 0.9% 3 ml وقد جرى نفاضه في مخازن الإسكان".

وبحسب البيان، فقد "نجحت كيماديا في تأمين المجمدات الخاصة بتأمين درجه الخزن ألم، لوبه لهذا اللقاح ما بين _70 و_80 ولعقدين سابقين هما العقد المرقم Eng 21 2014 9 وعقد سابق لشركة Angilantoni برقم Eng 21 2014.11 وقد تم توزيع المجمدات انفا بخطة توزيع أعدت لهذا الغرض مع وصايا وتعليمات تخص طريقة استخدامها وتحديد أماكنها وبما يضمن تحقيق درجة الحرارة المطلوبة لهذا اللقاح".

واكد البيان أنه "بذلك نكون قد آمنا المطلوب وبانتظار وصول حصة بلدنا المتعاقد عليها مع شركه فايزر _بايونتيك".

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