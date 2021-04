حسين سعيد رئيساً للجنة المسابقات باتحاد غربي اسيا

2021/04/01 | 21:57 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنفيذية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي الخميس ١ نيسان/ أبريل ٢٠٢١.ورحب سموه ببداية الاجتماع بأعضاء اللجنة التنفيذية، وثمن دور الاتحادات الأهلية في دعم مخططات اتحاد غرب آسيا، والعمل الجاد والمستمر لمواصلة قيام الاتحاد بترجمة رسالته وأهدافه على

