مجلس الوزراء يوافق على شراء كميات إضافية من لقاح فايزر

2021/04/01 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على عدد من توصيات وزارة الصحة بشأن مواجهة جائحة كورونا ومن أبرزها شراء كميات إضافية من لقاح شركة فايزر.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "التوصيات نصت على تولي وزارة المالية تمويل وزارة الصحة مبلغا مقداره ثمانية ملايين ومئة وستة وعشرين ألفا وثمانمائة وعشرين دولارا؛ لتوريد الوجبة الأولى من لقاح شركة فايزر البالغ نحو 3 ملايين دولار من تخصيصات الوزارة للأشهر المقبلة"واكد انه "يجري استقطاع المبلغ المذكور لصالح وزارة الصحة من محفظة البنك الدولي للمشروعات المتعثرة في العراق، عن قيمة ( ۲ ) دولار تدفع مقدما عن كل جرعة في الاتفاقية، فضلا عن مبلغ مقداره 5.1 مليون دولار عن قيمة أكثر من 512 ألف جرعة، في الوجبة الأولى من الاتفاقية".وأضاف ، ان "التوصيات التي صادق عليها مجلس الوزراء نصت أيضا على شراء كميات إضافية من لقاح شركة فايزر، بعد أن تعاقد العراق مع الشركة لشراء 1.5 مليون جرعة، وتخويل وزير الصحة صلاحية التعاقد مع المتقاعدين من الأطباء الاستشاريين والاختصاص لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية، وبمبلغ شهري مقداره مليون دينار، للحاجة الماسة لخدماتهم على أن يكون عملهم بحسب المؤسسات الصحية وخلال فترة فيروس كورونا".وتابع ، ان " التوصيات تضمّنت، تلقيح وزارة الصحة المقيمين العرب والأجانب وبضمنهم الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية داخل العراق"..

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