مجلس الوزراء يوافق على شراء كميات إضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا

2021/04/01 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على شراء كميات إضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا، إضافة للموافقة على مجموعة توصيات من وزارة الصحة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن المجلس "وافق على عدد من توصيات وزارة الصحة بشأن مواجهة جائحة كورونا، أبرزها شراء كميات إضافية من لقاح شركة فايزر".

وأضاف البيان، أن "التوصيات تضمنت على تولي وزارة المالية تمويل وزارة الصحة مبلغا مقداره ( 8.126.820 ) دولارا، ثمانية ملايين ومئة وستة وعشرون ألفا وثمانمئة وعشرون دولارا لتوريد الوجبة الأولى من لقاح شركة فايزر، البالغ مقداره نحو 3 ملايين دولار من تخصيصات الوزارة للأشهر المقبلة".

وأوضح البيان، أن المبلغ المذكور سيجري استقطاعه لصالح وزارة الصحة من "محفظة البنك الدولي للمشروعات المتعثرة في العراق، عن قيمة (2) دولار تدفع مقدما عن كل جرعة في الاتفاقية، فضلا عن مبلغ مقداره 5.1 مليون دولار، عن قيمة أكثر من 512 ألف جرعة، في الوجبة الأولى من الاتفاقية".

وبحسب البيان، نصّت التوصيات التي صادق عليها مجلس الوزراء، على "شراء كميات إضافية من لقاح شركة فايزر، بعد أن تعاقد العراق مع الشركة لشراء 1.5 مليون جرعة، وتخويل السيد وزير الصحة صلاحية التعاقد مع المتقاعدين من الأطباء الاستشاريين والاختصاص لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية، وبمبلغ شهري مقداره مليون دينار، للحاجة الماسة لخدماتهم، على أن يكون عملهم بحسب المؤسسات الصحية وخلال فترة فيروس كورونا".

وتضمّنت التوصيات، أيضا، "تلقيح وزارة الصحة المقيمين العرب والأجانب وبضمنهم الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية داخل العراق".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 6015 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 43089 فحصاً جديداً، فيما كان عدد الوفيات بالمرض خلال 24 ساعة 37.

وأشارت الصحة إلى تعافي 4536 شخصاً، فيما كان عدد متلقي اللقاح خلال 24 ساعة 16408 اشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، اتفاقها مع شركة "فايزر" للحصول على 1.5 مليون جرعة من لقاحها المخصص للوقاية من مرض كوفيد-19، وفقا لما أكدته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوزارة إن اللقاح، الذي عملت على إنتاجه شركتا فايزر الأميركية وبيونتك الألمانية، سيصل العراق في بداية العام المقبل.

والعراق عضو في تحالف اللقاحات (غافي) الذي يشرف على آلية كوفاكس الأممية (أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19)، خصوصاً للدول الأشدّ فقراً.



وستحصل الدول الأعضاء على جرعات من اللقاحات.

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