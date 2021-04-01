ضبط عبوات ناسفة وقذائف في الرمادي

2021/04/01 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضبطت الاستخبارات العسكرية ، عبوات ناسفة وقذائف في الرمادي .وذكر بيان للمديرية انه بعد توفر معلومات استخبارية مؤكدة عن وجود مخبأ يضم ٣٦ مقذوف مختلف الاشكال والاحجام، و١٠ عبوات ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لترا ، في منطقة الزنكورة بالرمادي الانبار ، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ من الوصول الى المخبأ والاستيلاء على موجوداته في حين تكفلت مفارز هندسة الفرقةالمرافقة للقوة بتدمير المواد تحت السيطرة./انتهى9

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