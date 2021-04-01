مجلس الوزراء يوافق على شراء كميات إضافية من لقاح شركة فايزر

2021/04/01 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وافق مجلس الوزراء على عدد من توصيات وزارة الصحة بشأن مواجهة جائحة كورونا، أبرزها شراء كميات إضافية من لقاح شركة فايزر.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء : ان التوصيات نصت على تولي وزارة المالية تمويل وزارة الصحة مبلغا مقداره ( ۸.۱۲٦.۸۲۰ ) دولارا ، فقط ثمانية ملايين ومئة وستة وعشرون ألفا وثمانمئة وعشرون دولارا؛ لتوريد الدفعة الأولى من لقاح شركة فايزر البالغ مقداره نحو 3 ملايين دولار من تخصيصات الوزارة للأشهر المقبلة، على أن يجري استقطاع المبلغ لصالح وزارة الصحة من محفظة البنك الدولي للمشروعات المتعثرة في العراق، عن قيمة ( ۲ ) دولار تدفع مقدما عن كل جرعة في الاتفاقية، فضلا عن مبلغ مقداره 5.1 مليون دولار ، عن قيمة أكثر من 512 ألف جرعة، في الدفعة الأولى من الاتفاقية.ونصّت التوصيات التي صادق عليها مجلس الوزراء على شراء كميات إضافية من لقاح شركة فايزر، بعد أن تعاقد العراق مع الشركة لشراء 1.5 مليون جرعة، وتخويل وزير الصحة صلاحية التعاقد مع المتقاعدين من الأطباء الاستشاريين والاختصاص لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية، وبمبلغ شهري مقداره مليون دينار، للحاجة الماسة لخدماتهم، على أن يكون عملهم بحسب المؤسسات الصحية وخلال فترة فيروس كورونا.وتضمّنت التوصيات، أيضا، تلقيح وزارة الصحة المقيمين العرب والأجانب وبضمنهم الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية داخل العراق./انتهى9

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