سياسي يتوعد 'ربع الله' بقرار غير مسبوق

2021/04/01 | 22:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 6 دقیقة

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وجه رئيس تحالف تمدن، النائب، فائق الشيخ علي، الخميس، رسالة إلى "ربع الله"، متوعدا اياهم بعد شهر رمضان.

وكتب الشيخ علي، تغريدة على تويتر اليوم، (1 نيسان 2021)، "إلى ربع الله..



والله منكم براء:

لقد اعتدتم على استخدام الجداحة لإشعال القنوات التلفزيونية التي أظهر فيها بمقابلات.

من الآن فصاعدا بعد ماكو قناة عدها مقر ببغداد أطلع بيها..

كما قررت بعد رمضان أن أبث حلقات أسبوعية باليوتوب..

إلا أطرگعكم

إلا أحمسكم

إلا أفرگعكم

إلا أشعوطكم!".

A.A

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