2021/04/01 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى ضعف في فرص الأمطار خلال شهر نيسان الحالي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتنبئئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (1 نيسان 2021)، إن "شهر نيسان جفاف في جفاف.



حيث من خلال اتفاق نماذج الطقس العالمية، فأن الجفاف والضعف في كميات وفرص الأمطار واضح أيام الشهر"

وأضاف، "ولا يختلف عن شهر آذار في جفاف الحالات الجوية العابرة بسبب ضعف المد الرطوبي المداري من البحر الاحمر والناتج عن تمركز مرتفع جوي على أفريقيا يعمل كحائط صد يمنع الاندماج وبالتالي تقليل من قوة الحالات العابرة".

وتابع، "هنالك بعض الأمطار خلال الشهر، وتتركز اغلبها على مناطق من مدن الشمال رغم أنها فرص ضعيفه، وهذا لايمنع من توفر فرص تشمل باقي المدن وهي ايضا ليست شاملة وستعاني من الضعف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريحات غير متفائلة من متنبئ جوي: شهر نيسان ’جفاف يتلو جفاف’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريحات غير متفائلة من متنبئ جوي: شهر نيسان ’جفاف يتلو جفاف’!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).