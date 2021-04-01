النفط العراقية: تصدير 91.3 مليون برميل خلال مارس بقيمة 5.78 مليار دولار

2021/04/01 | 22:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر مارس/ آذار الماضي.وذكرت الوزراة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن كمية الصادرات …

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