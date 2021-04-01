الكاظمي في الرياض...أبعاد التقارب السعودي-العراقي؟

2021/04/01 | 22:33 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من الرياض أنّ بلاده لن تصبح نقطة انطلاق لأي هجوم على المملكة العربية السعودية.



وبحث الكاظمي مع ولي العهد محمد بن سلمان كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.



فما هي أبعاد التقارب السعودي - العراقي؟

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